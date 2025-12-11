Angostura Informa

Cultura

Cierre de los Talleres de Cerámica – Infancias y Adultos

Dic 10, 2025

La Casa de la Cultura de la Municipalidad de Villa La Angostura llevó adelante el cierre anual de los talleres de Cerámica, tanto de Infancias como de Adultos, en una jornada colmada de creatividad, emoción y participación de las familias.

Durante la actividad, las y los estudiantes compartieron sus producciones realizadas a lo largo del ciclo 2025, celebrando el proceso de aprendizaje, dedicación y crecimiento artístico construido durante todo el año.

El encuentro contó con la presencia del Secretario de Gobierno, Juan Pablo Naretti, quien acompañó a las docentes y a las familias, destacando la importancia de estos espacios culturales que fortalecen la expresión, el encuentro comunitario y el acceso al arte en todas las edades.

La Municipalidad de Villa La Angostura felicita a las y los participantes por el compromiso y el entusiasmo, y agradece a la Casa de la Cultura por el sostenido trabajo que impulsa el desarrollo cultural de nuestra comunidad.

