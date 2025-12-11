Angostura Informa

Cultura

la Secretaría de Cultura invita al cierre de año Murguero en la Plaza de los Pioneros.

Dic 10, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Cultura, informa que este sábado 13 de diciembre se realizará el Cierre de Año Murguero en la Plaza de los Pioneros, a partir de las 17 horas.

La jornada estará a cargo de Murgón el Cambalache y propone un encuentro abierto para bailar, tocar y celebrar otro año de actividad artística comunitaria.

La actividad es gratuita y apta para todas las edades, invitando a vecinos, vecinas y familias a compartir una tarde de música, color y diversión.

