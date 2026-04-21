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Municipalidad de Villa la Angostura

Mesa de Articulación Institucional de la Región de los Lagos del Sur.

Abr 21, 2026

En el día de hoy se reunió la Mesa de Articulación Institucional de la Region de los Lagos del Sur, denominada, “Hacia el corredor productivo”.
Participaron de la Mesa de trabajo, la Secretaria de Ciudadanía y Comunidades Saludables, Lic. Paula Zunino, acompañada de la Directora de Desarrollo Local de Villa la Angostura, Lic. Cristal Bordini, participaron del encuentro, Ian Bruno Repalaz, Subsecretario de Produccion y Empleo de San Martin de los Andes,
Nahuel Tripodi, Subsecretario de Produccion Sustentable de Junin de los Andes, junto a la Coordinadora, Marianela Alegre.
El eje central de la reunión fue la creación de un corredor productivo local de la región de los Lagos del Sur y establecer un convenio marco de colaboración y trabajo en conjunto.

By Prensa Vla

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