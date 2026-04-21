La Secretaría de Servicios Públicos informa corte de agua en el Barrio Margaritas.

La Secretaría de Servicios Públicos informa que se realizará un corte del suministro de agua en el barrio Margaritas, específicamente en calle Catalanes.

La interrupción del servicio tendrá una duración aproximada de 2 horas, a partir de las 9:00 de la mañana del día de hoy, debido a tareas de reparación en la red.

Se recuerda a los vecinos la vigencia de la ordenanza municipal que establece la obligatoriedad de contar con tanque de reserva domiciliario, a fin de garantizar el abastecimiento ante este tipo de situaciones.

Se solicita tomar los recaudos necesarios

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