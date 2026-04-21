SAN MARTÍN DE LOS ANDES FUE SEDE DE LA TERCERA REUNIÓN DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

Este lunes se llevó a cabo en la ciudad de San Martín de los Andes la Tercera Reunión de Trabajo del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana de la Región de los Lagos, un espacio de articulación institucional orientado a fortalecer políticas públicas en materia de seguridad.

El encuentro contó con la participación del Intendente Javier Murer, quien estuvo acompañado por las concejalas Noelia Figueroa y Lilia Vidal, junto a autoridades provinciales, representantes de distintos municipios y organismos vinculados a la temática.

Asimismo, participaron Eliana Rivera, Delegada regional zona sur, la intendenta de la Comisión de Fomento de Villa Traful, Roxana Lagos, el Intendente de San Martín de los Andes, Carlos Javier Darío Saloniti y Luis Madueño, Intendente de Junin de los Andes. La jornada estuvo encabezada por el subsecretario de Prevención y Organización Ciudadana de la provincia, Luis Sánchez.

Durante el encuentro se abordaron diversos ejes prioritarios para la región, entre ellos el avance de infraestructura clave, la problemática de luminarias en zonas estratégicas, el control de animales sueltos, la planificación del operativo invierno, el fortalecimiento del sistema de emergencias, el manejo del fuego y la necesidad de unificar criterios en normativas locales vinculadas a la seguridad.

Asimismo, se planteó la importancia de profundizar la coordinación entre municipios y provincia, así como el análisis de la situación de cámaras de monitoreo en la región, su distribución, mantenimiento y funcionamiento.

Estos espacios de trabajo buscan consolidar una agenda común que permita dar respuestas concretas a las demandas de las comunidades, promoviendo territorios más seguros, integrados y con mayor capacidad de acción conjunta.

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