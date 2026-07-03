Exitosa convocatoria en el MAC: Más de 20 personas participaron de la charla y taller del artista Guido Ferrari.

Con una gran diversidad de edades y técnicas, el Museo de Arte Contemporáneo fue el escenario de un enriquecedor intercambio artístico y vivencial en torno al paisaje.

Villa La Angostura.– El pasado sábado, las instalaciones del Museo de Arte Contemporáneo Conrad Meier (MAC) albergaron una jornada a puro arte con la realización de la Charla Abierta y Taller Libre dictados por el reconocido artista Guido Ferrari.

El evento, enfocado en las corrientes del impresionismo y el expresionismo, superó las expectativas al reunir a más de 20 participantes de distintas generaciones.

Durante las cuatro horas que duró el encuentro, los asistentes exploraron diversas técnicas de representación del espacio en el dibujo y la pintura, trabajando con materiales como óleo, acuarela y lápiz tiza.

El taller se distinguió por un constante intercambio de saberes, donde cada participante pudo plasmar su visión y llevarse su propia obra completamente terminada.Uno de los momentos más destacados de la jornada fue cuando Ferrari compartió sus vivencias íntimas de creación en la montaña, revelando cómo es su proceso pictórico en pleno contacto con la naturaleza.

Al tratarse de un artista que viaja de forma constante, los presentes valoraron enormemente la oportunidad de acceder a una de sus pocas e infrecuentes charlas-taller en la región.

La actividad concluyó en un clima de profunda satisfacción, consolidando al MAC como un espacio clave para el encuentro, el aprendizaje y el desarrollo cultural de nuestra comunidad.

La Muestra del artista: “El Lugar que me formó”Celebrando los 10 años de oficio.Se puede visitar hasta el día 3 de Julio en elMuseo de Arte Contemporáneo Conrad Meier

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Municipalidad de Villa La Angostura