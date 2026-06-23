Villa La Angostura participó de un encuentro provincial por el Consejo de Niñas y Niños.

La Municipalidad de Villa La Angostura participó de un encuentro virtual junto a intendentes y representantes de distintas localidades de la provincia, en el marco del proyecto de participación ciudadana de niñas y niños que impulsa el Consejo de Niñas y Niños.

Villa La Angostura forma parte de la Red Nacional de Ciudades de las Niñas y los Niños desde 2019 y es uno de los pocos municipios de Neuquén que mantiene vigente esta política pública, promoviendo la participación activa de las infancias y fortaleciendo el funcionamiento del Consejo local.

Durante la reunión, impulsada por el Municipio de Zapala, se presentó la propuesta de realizar un encuentro de consejeros y consejeras de distintos municipios con la presencia de los intendentes, previsto para agosto, en el marco del Mes de las Infancias.

El objetivo de esta iniciativa es reafirmar el compromiso de los gobiernos locales con una política pública que fomenta la participación ciudadana de niñas y niños, permitiéndoles expresar su mirada sobre las ciudades y aportar ideas para su desarrollo.

En representación de Villa La Angostura participaron el Intendente Javier Murer, la Secretaria de Ciudadanía, Paula Zunino; la Subsecretaria del área, Marina Roma; y la Jefa Operativa, Alejandra Chano, quienes acompañaron esta primera instancia de trabajo junto a autoridades de otras localidades del sur neuquino, con vistas al encuentro presencial que se llevará a cabo en agosto en la ciudad de Zapala.

Desde la organización destacaron y agradecieron el compromiso de las autoridades municipales con este proyecto, que busca fortalecer los espacios de participación y construcción ciudadana de las infancias.