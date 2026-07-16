¡Llega el Dispositivo de Acompañamiento en las Crianzas 2026!

Un espacio para compartir saberes, sacarse dudas y conversar sobre el día a día con nuestros hijes. Organizado en conjunto por la Dir. de Niñez, Adolescencia y Familia DINAF y el Equipo de Pediatría del Hospital Ramón Carrillo.

🗓️ Encuentros (Todos los viernes):

31/07: Familia y vínculos

07/08: Límites y crianzas

14/08: Comunicación y emociones

21/08: Hábitos y redes

🎈 ¡Traé a los peques! Habrá un espacio de juego libre para las infancias para que se diviertan mientras participás.

✨ Actividad gratuita con cupos limitados

👉 Inscribite acá: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8x2bZ8WaXdfIjq2SbhzAhoRckm9fO272mg1rRUJZJVG4Kzw/viewform?usp=header

📞 Consultas por WhatsApp: 2944-663970

¡Les esperamos!