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Desarrollo Humano

¡Llega el Dispositivo de Acompañamiento en las Crianzas 2026!

Jul 16, 2026

Un espacio para compartir saberes, sacarse dudas y conversar sobre el día a día con nuestros hijes. Organizado en conjunto por la Dir. de Niñez, Adolescencia y Familia DINAF y el Equipo de Pediatría del Hospital Ramón Carrillo.

🗓️ Encuentros (Todos los viernes):

  • 31/07: Familia y vínculos
  • 07/08: Límites y crianzas
  • 14/08: Comunicación y emociones
  • 21/08: Hábitos y redes
    🎈 ¡Traé a los peques! Habrá un espacio de juego libre para las infancias para que se diviertan mientras participás.

✨ Actividad gratuita con cupos limitados
👉 Inscribite acá: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf8x2bZ8WaXdfIjq2SbhzAhoRckm9fO272mg1rRUJZJVG4Kzw/viewform?usp=header
📞 Consultas por WhatsApp: 2944-663970

¡Les esperamos!

By Prensa Vla

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