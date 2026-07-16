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Cultura

Tarde de Pelicula en la Casa de la Cultura.

Jul 16, 2026

Se viene una tarde de cine, actividad en conjunto con la Orquesta Escuela Municipal (OEMVLA), los invitamos a disfrutar de una función muy especial con la proyección de “Cómo entrenar a tu dragón”.

Preparate para vivir una aventura increíble en pantalla gigante y con el mejor sonido.
¡Un planazo ideal para compartir con amigos y en familia!

📅 ¿Cuándo? Viernes 17 de julio.

⏰ ¿A qué hora? A las 18:00 hs.

📍 ¿Dónde? Casa de la Cultura.

🎟️ Entrada: ¡Libre y gratuita!

Subsecretaría de Cultura Municipalidad de Villa La Angostura

By Prensa Vla

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