Tarde de Pelicula en la Casa de la Cultura.

Se viene una tarde de cine, actividad en conjunto con la Orquesta Escuela Municipal (OEMVLA), los invitamos a disfrutar de una función muy especial con la proyección de “Cómo entrenar a tu dragón”.

Preparate para vivir una aventura increíble en pantalla gigante y con el mejor sonido.

¡Un planazo ideal para compartir con amigos y en familia!

📅 ¿Cuándo? Viernes 17 de julio.

⏰ ¿A qué hora? A las 18:00 hs.

📍 ¿Dónde? Casa de la Cultura.

🎟️ Entrada: ¡Libre y gratuita!

Subsecretaría de Cultura Municipalidad de Villa La Angostura