El Museo Histórico Regional recibió más de 1.700 visitantes durante el primer semestre de 2026.

El espacio cultural municipal se consolidó como uno de los principales atractivos para vecinos y turistas, reafirmando el valor de la historia y el patrimonio de Villa La Angostura como parte de la experiencia de quienes visitan la localidad.

La Municipalidad de Villa La Angostura dio a conocer el informe estadístico del Museo Histórico Regional correspondiente al primer semestre de 2026 que reflejó una destacada convocatoria con 1.719 visitantes registrados, confirmando el creciente interés por el patrimonio histórico y cultural local.

Más de la mitad de las visitas (54,4%) se concentraron durante los meses de enero y febrero, en plena temporada estival, aunque el museo mantuvo una actividad sostenida durante el resto del semestre, con un repunte al inicio de la temporada de invierno. Este comportamiento demostró que el Museo Histórico Regional continúa consolidándose como una propuesta permanente para quienes eligen Villa La Angostura durante todo el año.

Del total de visitantes, el 81,15% correspondió a turistas y visitantes nacionales, mientras que el 18,85% fueron visitantes extranjeros, provenientes de más de 25 países. Entre ellos se destacaron Chile, Brasil y Uruguay, que concentraron más del 73% del turismo internacional recibido por el museo.

En el plano nacional, las principales procedencias fueron Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires, seguidas por Neuquén, Río Negro, Santa Fe y Córdoba, reflejando el alcance federal que alcanzó el patrimonio histórico de Villa La Angostura como atractivo turístico.

Estos resultados evidenciaron el trabajo sostenido para fortalecer los espacios culturales municipales y posicionar al Museo Histórico Regional como un lugar de encuentro entre la historia, la comunidad y quienes visitan la localidad.

Además de su valor educativo y patrimonial, el informe destacó que el museo contribuyó a extender la permanencia de los turistas en Villa La Angostura y a dinamizar la actividad comercial y turística del entorno, consolidándose como un complemento estratégico de la oferta turística durante todo el año.

La Municipalidad expresó un especial agradecimiento a todo el equipo del Museo Histórico Regional por el compromiso, la dedicación y el profesionalismo demostrados en la tarea cotidiana. El trabajo de quienes integran este espacio permitió preservar, difundir y poner en valor la historia de Villa La Angostura, transformando al museo en un lugar cada vez más elegido por vecinos y visitantes. Los resultados alcanzados durante este primer semestre fueron el reflejo del esfuerzo permanente de un equipo que, con vocación y compromiso, fortaleció una política pública que promueve la cultura, la identidad local y el desarrollo turístico.