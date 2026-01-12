Angostura Informa

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 02/2025 – CONTRATACIÓN DE SEGURO.

Ene 12, 2026

OBJETO: Llamase a Licitación Pública, para la contratación de seguros para vehículos municipales, máquinas viales, equipos de computación, comunicaciones y electrónicos, integral de comercio (robo, incendio, cristales) para todos los edificios municipales, seguro de vida de personal municipal, accidentes personales para niños y personal en el Centro Cuidados Infantiles, robo de obras de arte, responsabilidad civil comprensivo y personal afectado a tareas municipales de los planes de asistencia social; ART, debiendo los oferentes presentar por anexos en particular.

PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Trescientos Cincuenta Millones con 00/100 ($ 350.000.000,00)

GARANTÍA DE LA OFERTA: Se establece en la suma de pesos Treinta y cinco millones con 00/100 ($ 35.000.000,00) de la oferta.

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 60 (sesenta) días corridos.

VIGENCIA DE/L/LOS SEGURO/S: Tres (3) años a partir de la fecha de adjudicación; prorrogable por plazo similar con los respectivos ajustes de sumas aseguradas y bienes asegurables a juicio del Municipio.

LUGAR DE CONSULTA Y ADQUISICION DE PLIEGOS: Los pliegos podrán adquirirse en en mesa de entradas de la Municipalidad de Villa La Angostura, ubicada en calle Obispo de Nevares Nº 32, Villa La Angostura, Neuquén; en el horario Administrativo de 08:00 a 13:00 hs de Lunes a Viernes. Tel: 02944/494155.

Cualquier consulta de legajos, visita o inspección de los inmuebles o bienes a asegurar deberá realizarse y/o coordinarse en la Secretaría de Hacienda y Modernización de la Municipalidad de Villa la Angostura.

FECHA CIERRE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: hasta las 09 hs del día Martes 27 de Enero de 2026 en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Villa La Angostura, calle Obispo de Nevares Nº 32.

FECHA Y LUGAR APERTURA DE OFERTAS: La apertura de la licitación se realizará el día Martes 27 de Enero de 2026 a las 11:00 horas en el Edificio Municipal sito en calle Obispo de Nevares Nº 32 de Villa La Angostura, Neuquén.

VALOR DEL PLIEGO: $ 1.500.000,00 (PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL CON 00/100)

