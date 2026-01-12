1º LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 4/2025 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PATOGENOS.

1º LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA Nº 4/2025

RETIRO DEL PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES: en Mesa de Entrada

de la Municipalidad de Villa La Angostura, ubicada en calle Obispo de Nevares 32, Barrio

El Cruce de la ciudad de Villa La Angostura (8407)-Neuquén.

ENTREGA Y PRESENTACIÓN DE OFERTAS hasta las 8:00 hs del día 19 de enero del

2026, en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Villa La Angostura, ubicada en calle

Obispo de Nevares Nº 32 de la ciudad de Villa La Angostura (8407)-Neuquén



FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE SOBRES a las 10:00 hs del día 19 de enero del

2026 en instalaciones del Centro de Convenciones, calle Las Frutillas 10, de la ciudad de

Villa La Angostura, y con la presencia de la AUTORIDAD DE APLICACIÓN y la JUNTA

EVALUADORA de la ciudad de Villa La Angostura (8407)-Neuquén; con presencia de los

funcionarios designados por el Municipio.



CONSULTAS: Secretaría de Ciudadanía y Comunidades Saludables de la Municipalidad

de Villa La Angostura, ubicada en Las Retamas N° 81 , (8407); Villa La Angostura-

Neuquén; en el Horario administrativo de 8:00 a 14:00 de Lunes a Viernes Tel: 02944-

631049, email: ciudadania@villalaangostura.gov.ar

DESCARGA DEL PLIEGO: