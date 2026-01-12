Yoga en Ecohuertas

Ecohuertas invita a la comunidad a participar de una experiencia saludable, en contacto con la naturaleza y en un entorno único de producción agroecológica local.

📍 Lugar: SUM del predio Ecohuertas

📅 Fecha: Viernes 16 de enero

⏰ Horario: 19:00 hs (comienza puntual)La actividad estará a cargo de la profesora Rossana Matias.

Se solicita llevar mate o lonita y se requiere aporte voluntario.

Además, habrá un espacio para adquirir productos frescos agroecológicos de producción local.

Una invitación a conectar cuerpo, mente y naturaleza.

Consultas: 221 494-4353