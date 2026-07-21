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Dirección de Tránsito y Transporte

La Municipalidad de Villa La Angostura avanza con la emisión de Licencias Nacionales de Conducir para vecinos de Villa Traful

Jul 20, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que, en el marco del Convenio Interjurisdiccional suscripto con la Comisión de Fomento de Villa Traful, aprobado mediante la Ordenanza N.º 4361/2026 (Expediente N.º 018-SSYOV-2026), continúa desarrollándose el trabajo conjunto para facilitar el acceso a la Licencia Nacional de Conducir a los vecinos de la localidad de Villa Traful.

En el marco de este convenio, se autorizó a la Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Villa La Angostura a llevar adelante los cursos teóricos y prácticos correspondientes para la obtención de la Licencia Nacional de Conducir.

Con este objetivo, personal de la Dirección de Tránsito y Transporte se trasladó a la localidad de Villa Traful, donde ya se capacitó a 110 vecinos mediante el dictado del curso obligatorio y, hasta la fecha, se realizaron 25 evaluaciones prácticas.

Esta iniciativa fortalece el trabajo articulado entre ambas jurisdicciones, acercando servicios esenciales a la comunidad y garantizando el acceso a un trámite fundamental sin necesidad de trasladarse a otras localidades.

La Municipalidad de Villa La Angostura reafirma su compromiso de continuar promoviendo acciones conjuntas que mejoren la calidad de los servicios públicos y beneficien a los vecinos de toda la región.

By Prensa Vla

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