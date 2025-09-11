Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

La Vice Intendente Tamara Martínez realizó una reunión de trabajo sobre el mantenimiento escolar .

Sep 11, 2025

En el día de hoy, la Viceintendenta de Villa La Angostura, Tamara Martínez, recibió al Sr. Eduardo Mendoza, responsable de la Coordinación de Mantenimiento de Escuelas.

Durante el encuentro se realizó un repaso de todos los trabajos que se llevaron a cabo en lo que va del año en los distintos establecimientos escolares de la localidad. Asimismo, se dialogó sobre el plan de verano y el presupuesto 2026, con el fin de garantizar la continuidad de las mejoras en la infraestructura escolar.

Cabe destacar que estas acciones son posibles gracias a las políticas públicas implementadas por el Gobierno Provincial, a través de sus ministerios, y la permanente articulación entre el Municipio y el Distrito Escolar.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial

¡La Seguridad Vial en nuestra localidad se moderniza!

Sep 11, 2025
GIRSU Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura junto a Amigos de la Patagonia, invita al segundo encuentro de Educación Ambiental.

Sep 11, 2025
Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura se une al Día Mundial y Municipal de la Prevención del Suicidio.

Sep 11, 2025

Otras noticias

Comunicado

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Villa La Angostura INFORMA corte de agua en zona del puerto

11 septiembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

La Vice Intendente Tamara Martínez realizó una reunión de trabajo sobre el mantenimiento escolar .

11 septiembre, 2025 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial

¡La Seguridad Vial en nuestra localidad se moderniza!

11 septiembre, 2025 Prensa Vla
Secretaría de Deportes

Gran Final del Torneo Infantil de Fútbol Mixto 2025 en Villa La Angostura

11 septiembre, 2025 Prensa Vla