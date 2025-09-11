La Vice Intendente Tamara Martínez realizó una reunión de trabajo sobre el mantenimiento escolar .

En el día de hoy, la Viceintendenta de Villa La Angostura, Tamara Martínez, recibió al Sr. Eduardo Mendoza, responsable de la Coordinación de Mantenimiento de Escuelas.

Durante el encuentro se realizó un repaso de todos los trabajos que se llevaron a cabo en lo que va del año en los distintos establecimientos escolares de la localidad. Asimismo, se dialogó sobre el plan de verano y el presupuesto 2026, con el fin de garantizar la continuidad de las mejoras en la infraestructura escolar.

Cabe destacar que estas acciones son posibles gracias a las políticas públicas implementadas por el Gobierno Provincial, a través de sus ministerios, y la permanente articulación entre el Municipio y el Distrito Escolar.