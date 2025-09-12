Encuentro de Adultos Mayores en el Gimnasio Municipal Adrián Mercado

Ayer Miércoles 11 de septiembre, se llevó a cabo en el Gimnasio Municipal Adrián Mercado el Encuentro de Adultos Mayores, una jornada que reunió a vecinos y vecinas con el objetivo de compartir actividades recreativas y de integración comunitaria.

El evento contó con la participación de los grupos de adultos mayores “Ruca Chu Chu” de Villa Traful y el grupo de adultos mayores de Villa La Angostura, quienes disfrutaron de una tarde colmada de propuestas.

Hubo baile, juegos, crucigramas, preguntas para el diálogo y una gran merienda compartida.Estuvieron presentes acompañando la actividad la Viceintendente Tamara Martínez, la Secretaria de Ciudadanía y Comunidades Saludables, Paula Zunino, y la Secretaria de Cultura, Verónica “Nana” Molina, quienes compartieron los debates, bailaron y disfrutaron de la jornada junto a los adultos mayores.

La Municipalidad de Villa La Angostura celebra la realización de estos espacios que fortalecen los lazos sociales, promueven la integración y reafirman el compromiso con nuestras personas mayores.