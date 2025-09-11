Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

GIRSU Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura junto a Amigos de la Patagonia, invita al segundo encuentro de Educación Ambiental.

Sep 11, 2025

¿Sabías que la mitad de tu basura tiene gran valor? Aprendé a disminuirla a través del compostaje.

La Asociación de Amigos de la Patagonia invita a todas y todos a participar del taller con modalidad presencial, y gratuito.

Lunes 22 de septiembre De 17 a 19 hs

Cámara de Comercio: C° Inacayal 586.

Villa La Angostura

Podés inscribirte ingresando al siguiente formulario:

https://forms.gle/pxHY5EXS1wQgZnce6

¡Ayudanos a difundir para que juntos seamos agentes de cambio, y logremos una comunidad más responsable y comprometida!

By Prensa Vla

