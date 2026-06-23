La Secretaría de Servicios Públicos realiza trabajos de limpieza y mantenimiento sobre la avenida Siete Lagos

La Secretaría de Servicios Públicos realizó tareas de limpieza y mantenimiento sobre los márgenes de la bicisenda de la avenida Siete Lagos, con el objetivo de retirar la arena y los sedimentos acumulados tras las lluvias y prevenir inconvenientes en las bocas de tormenta.

Los trabajos, que incluyen la limpieza de banquinas y el despeje de sectores de escurrimiento, continuarán desarrollándose durante los próximos días como parte de las tareas habituales que lleva adelante el área para garantizar un correcto funcionamiento del sistema pluvial y mejorar las condiciones de circulación.