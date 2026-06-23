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Municipalidad de Villa la Angostura

Villa La Angostura se suma a la celebración del Día Internacional del Orgullo

Jun 22, 2026

En el marco del Mes del Orgullo, la Mesa de Gestión por la Diversidad invita a la comunidad a participar de un festival abierto, inclusivo, que se realizará el próximo Domingo 28 de junio, de 15 a 20 horas, en el Gimnasio Adrián Mercado.

Bajo la consigna “Junio es el mes del Orgullo y encontrarnos es urgente”, la jornada busca generar un espacio de encuentro, visibilización, reflexión y celebración de la diversidad, promoviendo el respeto, la igualdad y la convivencia comunitaria.

La actividad es organizada por la Mesa de Gestión por la Diversidad, de la que forman parte el Área de la Mujer y el Área de Diversidad de la Municipalidad de Villa La Angostura, junto a distintas organizaciones e instituciones de la localidad.

Durante el festival habrá propuestas para todas las edades, entre ellas: feria de emprendedores, música en vivo, zumba, stands institucionales, Punto Violeta, conversatorio, testeo gratuito de VIH y sífilis, clase de defensa personal, guiso comunitario y muchas actividades más.

Desde la organización invitan a vecinos, vecinas y visitantes a sumarse a esta jornada de encuentro y celebración, reafirmando el compromiso con una comunidad más diversa, inclusiva y respetuosa de los derechos de todas las personas.

📅 Domingo 28 de junio
📍 Adrián Mercado
🕒 De 15 a 20 hs

By Prensa Vla

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