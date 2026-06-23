Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Protección civil

Capacitación en RCP y uso de DEA para personal municipal de Villa La Angostura

Jun 22, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Dirección de Protección Civil, realizo en la mañana de hoy una capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y uso de Desfibrilador Externo Automático (DEA) destinada al personal municipal de la Secretaria de Servicios Públicos y público en general.

La actividad estuvo a cargo de la Dirección de Protección Civil y tiene como objetivo brindar herramientas prácticas para actuar ante una situación de paro cardiorrespiratorio hasta la llegada del servicio de emergencias.

Durante la capacitación se abordaron técnicas de RCP básica para adultos y para niños, maniobra de Heimlich, reconocimiento de signos de alerta y el uso correcto del DEA.

La formación combina teoría breve con práctica sobre maniquíes, para que cada participante pueda entrenar las maniobras.“Contar con personal capacitado en RCP y DEA en los espacios municipales es clave para ganar tiempo en una emergencia.

Queremos que nuestras oficinas, Gimnasios Municipales y demás espacios públicos sean lugares más seguros para vecinos y trabajadores”, expresó la Directora de Protección Civil, Aldana Rodríguez.

De la actividad participaron unas 65 personas y estuvo dirigida al personal municipal, como así también al público en general que se inscribió y participo de la iniciativa.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura Protección civil

La Dirección de Proteccion Civil invita a participar del Taller de RCP y DEA

Jun 17, 2026
Protección civil

Taller de Socorros Básicos: Para actuar en casos de Emergencias.

Jun 16, 2026
Protección civil Secretaría de Atención al Vecino Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial Secretaría de Servicios Públicos Seguridad, Tránsito, Transporte y Protección Civil

Se realizó la segunda reunión de coordinación del Plan de Invierno 2026.

Jun 12, 2026

Otras noticias

Defensa del consumidor Secretaria de Turismo

Capacitación sobre derechos del consumidor para personal de Turismo.

22 junio, 2026 Prensa Vla
Desarrollo Humano

Taller de educación Física y juego libre por la Secretaría de Desarrollo Humano

22 junio, 2026 Prensa Vla
Secretaría de Servicios Públicos

La Secretaría de Servicios Públicos realiza trabajos de limpieza y mantenimiento sobre la avenida Siete Lagos

22 junio, 2026 Prensa Vla
Subsecretaría de Capital Humano y mejora organizacional

Se realizó una nueva entrega de calzado para personal municipal.

22 junio, 2026 Prensa Vla