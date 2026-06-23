Capacitación en RCP y uso de DEA para personal municipal de Villa La Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Dirección de Protección Civil, realizo en la mañana de hoy una capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y uso de Desfibrilador Externo Automático (DEA) destinada al personal municipal de la Secretaria de Servicios Públicos y público en general.

La actividad estuvo a cargo de la Dirección de Protección Civil y tiene como objetivo brindar herramientas prácticas para actuar ante una situación de paro cardiorrespiratorio hasta la llegada del servicio de emergencias.

Durante la capacitación se abordaron técnicas de RCP básica para adultos y para niños, maniobra de Heimlich, reconocimiento de signos de alerta y el uso correcto del DEA.

La formación combina teoría breve con práctica sobre maniquíes, para que cada participante pueda entrenar las maniobras.“Contar con personal capacitado en RCP y DEA en los espacios municipales es clave para ganar tiempo en una emergencia.

Queremos que nuestras oficinas, Gimnasios Municipales y demás espacios públicos sean lugares más seguros para vecinos y trabajadores”, expresó la Directora de Protección Civil, Aldana Rodríguez.

De la actividad participaron unas 65 personas y estuvo dirigida al personal municipal, como así también al público en general que se inscribió y participo de la iniciativa.