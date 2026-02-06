Apertura de sobres – 2º Llamado a Licitación Pública Nº 06/2025.

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que ayer se realizó el acto de apertura de sobres correspondiente al 2º Llamado a Licitación Pública Nº 06/2025, cuyo objeto es la adquisición de una (1) topadora nueva para ser incorporada al parque de maquinaria municipal.

Durante el acto no se presentó ningún oferente, por lo que se dejó constancia de la ausencia de propuestas.

El procedimiento se llevó a cabo en las instalaciones de la Intendencia Municipal, con la participación de la Junta Evaluadora, la Auditora Municipal Roxana Diez y la Junta Evaluadora conformada por la Secretaría de Servicios Públicos Paulina Goycochea.

Asimismo, estuvieron presentes concejales representantes de cada bloque del Concejo Deliberante, entre ellos Noelia Figueroa y Sebastián Raimondo, junto a los miembros designados de cada bloque político.

Desde el Municipio se continúa trabajando para fortalecer el parque de maquinaria, en el marco de los procedimientos administrativos vigentes y garantizando los principios de transparencia, legalidad y control institucional.