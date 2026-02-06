Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Secretaría de Servicios Públicos

Apertura de sobres – 2º Llamado a Licitación Pública Nº 06/2025.

Feb 6, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura informa que ayer se realizó el acto de apertura de sobres correspondiente al 2º Llamado a Licitación Pública Nº 06/2025, cuyo objeto es la adquisición de una (1) topadora nueva para ser incorporada al parque de maquinaria municipal.

Durante el acto no se presentó ningún oferente, por lo que se dejó constancia de la ausencia de propuestas.

El procedimiento se llevó a cabo en las instalaciones de la Intendencia Municipal, con la participación de la Junta Evaluadora, la Auditora Municipal Roxana Diez y la Junta Evaluadora conformada por la Secretaría de Servicios Públicos Paulina Goycochea.

Asimismo, estuvieron presentes concejales representantes de cada bloque del Concejo Deliberante, entre ellos Noelia Figueroa y Sebastián Raimondo, junto a los miembros designados de cada bloque político.

Desde el Municipio se continúa trabajando para fortalecer el parque de maquinaria, en el marco de los procedimientos administrativos vigentes y garantizando los principios de transparencia, legalidad y control institucional.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Secretaría de Servicios Públicos

Secretaría de Servicios Públicos – Colocación de bomba en el pozo romano

Feb 5, 2026
Secretaría de Servicios Públicos

Comunicado del Agua .

Ene 31, 2026
Secretaría de Servicios Públicos

Trabajos de mantenimiento y mejoras en el CPEM N°17 de cara al inicio del ciclo lectivo 2026

Ene 26, 2026

Otras noticias

Secretaría de Servicios Públicos

Apertura de sobres – 2º Llamado a Licitación Pública Nº 06/2025.

6 febrero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Respuesta inmediata para la escuela de Skate.

5 febrero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad lanza un nuevo canal oficial de WhatsApp para fortalecer la comunicación con la comunidad.

5 febrero, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

Fuerte despliegue preventivo para la Fiesta Nacional de los Jardines 2026

5 febrero, 2026 Prensa Vla