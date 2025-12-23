La Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial informa que se encuentra parcialmente interrumpido el tránsito en la Ruta Nacional 40, mano hacia Bariloche.

La Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial informa que se encuentra parcialmente interrumpido el tránsito en la Ruta Nacional 40, en el tramo que conecta Villa La Angostura con San Carlos de Bariloche, a la altura del kilómetro 2084, debido a un siniestro vial.

El corte se extenderá aproximadamente por tres horas, mientras se desarrollan tareas de pericias en el lugar. Personal de la Policía de la Comisaría 28 continúa trabajando en la zona.

Se solicita a los conductores evitar circular por el sector y respetar las indicaciones del personal presente.