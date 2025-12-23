La Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial informa que se encuentra parcialmente interrumpido el tránsito en la Ruta Nacional 40, mano hacia Bariloche.

Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Comunicado

Dic 23, 2025

La Secretaría de Seguridad y Ordenamiento Vial informa que se encuentra parcialmente interrumpido el tránsito en la Ruta Nacional 40, en el tramo que conecta Villa La Angostura con San Carlos de Bariloche, a la altura del kilómetro 2084, debido a un siniestro vial.

El corte se extenderá aproximadamente por tres horas, mientras se desarrollan tareas de pericias en el lugar. Personal de la Policía de la Comisaría 28 continúa trabajando en la zona.

Se solicita a los conductores evitar circular por el sector y respetar las indicaciones del personal presente.

By Prensa Vla

