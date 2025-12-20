Corte de energía por intervención de Emergencia en Villa la Angostura.

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), dependiente del Ministerio de Infraestructura, informa que en el día de la fecha se realizará un corte de energía de carácter de emergencia, en el horario de 13:00 a 16:00 horas, que afectará a la totalidad de la localidad de Villa La Angostura.

La interrupción del servicio responde a la necesidad de intervenir de manera urgente equipamiento de la Subestación Transformadora local, a fin de resguardar el correcto funcionamiento del sistema eléctrico.