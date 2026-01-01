Angostura Informa

Comunicado

Corte programado de Energía – EPEN

Dic 29, 2025

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informa que se efectuará un corte programado de suministro eléctrico con el fin de realizar tareas de mantenimiento correctivo, conforme al siguiente detalle:

Corte Programado:

  • Martes 30, en horario de 9 a 10 hs: ALIMENTADOR LA VILLA desde “Cámara Chumuy”. Barrios afectados: Plan Federal, Las Margaritas, Loteo Social, Peumayen, Cahuin-Hue, Tres Cerros. – INSTITUCIONES: Escuela Nº 341, Gimnasio Adrián Marcado, Centro de Salud Las Margaritas, Guardería Municipal, Escuela de los Andes, Jardín 57.

Rogamos sepan disculpar las molestias ocasionadas y solicitamos tomar los recaudos necesarios.

By Prensa Vla

