Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas

La Secretaria de Planeamiento, Ambiente y Obra Pública informa que está disponible para el público la Declaración de Impacto Ambiental Nº 11/25 correspondiente al proyecto de una vivienda unifamiliar, ubicada en el barrio Country Club Cumelén.

Sep 26, 2025

Se informa que está disponible para el público la Declaración de Impacto Ambiental Nº 11/25 correspondiente al proyecto de una vivienda unifamiliar, ubicada en el lote NC: 16-21-054-5263 en el barrio Country Club Cumelén. Este proyecto es propiedad del Sr. Nicolas Caputo y está siendo gestionado por el Arq. Alberto Rossi.  El expediente relacionado es el 28-C-25, elaborado por el consultor ambiental: Ing. Ftal. Sara Castañeda.

El documento estará a disposición para su consulta y difusión durante un período de 15 días hábiles, conforme a lo estipulado por la Ordenanza Nº 1580. El vencimiento de dicha publicación será el día  16/10/2025.

Para realizar consultas adicionales, dirigirse a la oficina de la Dirección de Ambiente, ubicada en Calafate Nº 25, en esta localidad.

Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas

