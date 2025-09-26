La Secretaria de Planeamiento, Ambiente y Obra Pública informa que está disponible para el público la Declaración de Impacto Ambiental Nº 11/25 correspondiente al proyecto de una vivienda unifamiliar, ubicada en el barrio Country Club Cumelén.

Se informa que está disponible para el público la Declaración de Impacto Ambiental Nº 11/25 correspondiente al proyecto de una vivienda unifamiliar, ubicada en el lote NC: 16-21-054-5263 en el barrio Country Club Cumelén. Este proyecto es propiedad del Sr. Nicolas Caputo y está siendo gestionado por el Arq. Alberto Rossi. El expediente relacionado es el 28-C-25, elaborado por el consultor ambiental: Ing. Ftal. Sara Castañeda.

El documento estará a disposición para su consulta y difusión durante un período de 15 días hábiles, conforme a lo estipulado por la Ordenanza Nº 1580. El vencimiento de dicha publicación será el día 16/10/2025.

Para realizar consultas adicionales, dirigirse a la oficina de la Dirección de Ambiente, ubicada en Calafate Nº 25, en esta localidad.