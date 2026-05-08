El Intendente recibió a integrantes del Radio Club

El Intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, recibió este Jueves en su despacho a Martin Galeano, Javier Jara y Juan Carlos Resonico, integrantes del Radio Club, de nuestra localidad, estuvo presente en el encuentro la Directora de Protección Civil del Municipio, Aldana Rodríguez.

El encuentro tuvo como objetivo afianzar el trabajo mancomunado que viene realizando el Radio Club y la Dirección de Protección Civil en materia de comunicaciones radiales y apoyo en emergencias.

“Para nosotros el Radio Club es un actor fundamental en la red de comunicación, vivimos en una zona rodeada de montaña y con inviernos duros y tener un sistema de radio alternativo puede marcar la diferencia en una emergencia”, expresó la Directora de Protección Civil, Aldana Rodríguez.

Los integrantes del Radio Club agradecieron al Municipio y se comprometieron a capacitar a vecinos interesados en sumarse a la actividad.