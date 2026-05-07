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Residuos

Dirección de Residuos Sólidos Urbanos – continúa la venta de cartón y aluminio

May 7, 2026

Desde la Dirección de Residuos Sólidos Urbanos de Villa La Angostura continuamos fortaleciendo el trabajo diario orientado al reciclaje y al crecimiento de la economía circular en nuestra comunidad.
En este marco, durante la jornada de ayer se concretó una nueva entrega de materiales recuperados, alcanzando un total de 12.980 kg de cartón de primera, 5.590 kg de plástico y 150 kg de aluminio, con un peso total de reciclables vendidos de 18.720 kg, distribuidos en 129 fardos.
Estas acciones reflejan el esfuerzo conjunto entre el equipo de trabajo y la comunidad, avanzando hacia un modelo de gestión más sustentable y responsable con el ambiente.

By Prensa Vla

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