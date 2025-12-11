Angostura Informa

La Secretaría de Cultura invita al Cierre anuela de los talleres de Folklore en la Plaza de los Pioneros.

Dic 10, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Cultura, invita a la comunidad al Gran Cierre Anual de los Talleres de la Casa de la Cultura, que se llevará a cabo el domingo 14 de diciembre en la Plaza de los Pioneros, desde las 18 horas.

El encuentro contará con la participación de la Agrupación El Gaucho y El Reencuentro, acompañados por los talleres y agrupaciones Antu Peñi, Raíces VLA, Los Cantores del Amanecer y presentaciones especiales de los grupos de danza.

Será una jornada abierta para disfrutar del talento local y celebrar el trabajo realizado durante todo el año junto a familias, alumnos y docentes.

