Cultura Municipalidad de Villa la Angostura

Cierre del Taller de Folklore

Dic 17, 2025

Con un público numeroso, en un clima festivo y de gran acompañamiento, se realizó hoy el cierre del Taller de Folklore, organizado por la Secretaría de Cultura.

Durante la jornada, se presentaron distintos números a cargo de las agrupaciones El Gaucho, dirigida por Vanesa Núñez; El Reencuentro, bajo la dirección de Martín Flores y Roxana Quintupuray; Raíces VLA, dirigida por Elio Raimil y Carla Navarro; Sembrando Tradición, a cargo de Gastón Braida; y la Agrupación Renacer, dirigida por Nicole Valenzuela y Aimara Labadie.

El encuentro puso en valor el trabajo realizado a lo largo del año, fortaleciendo la identidad cultural y el espacio de encuentro para vecinos y vecinas de la localidad.

