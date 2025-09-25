Angostura Informa

Desde el Área de Adultos/as Mayores se llevó a cabo ayer, martes 23 de septiembre, una caminata cultural destinada a personas mayores de 60 años.

Sep 24, 2025

La jornada incluyó una caminata grupal hasta el Museo Histórico Regional, donde se realizó una visita guiada y una actividad de intercambio a partir del archivo histórico de la localidad. Para finalizar, las y los participantes compartieron una merienda a orillas del lago.

Esta propuesta se enmarcó dentro de las actividades que el área desarrolla con una mirada de salud integral, que combina encuentros semanales en el CCI y distintas experiencias al aire libre. En esta ocasión, la caminata cultural permitió promover tanto la actividad física como el disfrute de los espacios comunitarios y el fortalecimiento de la memoria colectiva.

