La Secretaría de Atención al Vecino Informa sobre Quemas, podas y limpiezas domiciliarias.

Sep 2, 2025

La Secretaría de Atención al Vecino, les recuerda a los vecinos y vecinas que las podas y limpiezas domiciliarias con residuos forestales son de responsabilidad de cada propietario. Está prohibido tirar residuos en cualquier lugar!

Es importante reducir la generación de estos residuos, ya que pueden representar un peligro para la seguridad y el medio ambiente.

Las opciones para gestionar estos residuos son:

-Contratar chipeadoras.

-Solicitar permisos de quemas particulares en las oficinas brigadistas de incendios. Tel: 2944 12 4133 . Se preve que estará habilitada la quema hasta el 30 de Octubre, en caso de escasea de lluvias y nieve, se cancela la quema antes.

-Generar una compostera en su jardín, permitiendo transformar los residuos orgánicos en abono natural para las plantas.

Agradecemos su colaboración para mantener nuestra comunidad segura y sustentable.

