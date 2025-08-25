La Secretaría de Atención al Vecino INFORMA a los vecinos y vecinas de los barrios El Once y Barrio Norte, la convocatoria a las próximas Asambleas Generales de las Juntas Vecinales, en el marco de la renovación de autoridades.

Se convoca a la Asamblea General de la Junta Vecinal del Barrio El Once, la que se realizará el Jueves 25 de septiembre de 2025 a las 19:00 hs, en el Centro de Convenciones y Congresos “Arrayanes”. En este acto, se procederá a la renovación de las autoridades de la mencionada junta vecinal.

Asimismo, se llama a la Asamblea General de la Junta Vecinal del Barrio Norte, que tendrá lugar el día Sábado 27 de septiembre de 2025 a las 10:00 hs, en el C.P.E.M N° 68, donde también se renovarán las autoridades del barrio Norte.

La Secretaría de Atención al Vecino actuará como veedora oficial del acto eleccionario, en representación del Ejecutivo Municipal, garantizando la transparencia y legalidad del proceso.

Se invita a toda la comunidad a participar y cumplir con los requisitos establecidos para la elección.