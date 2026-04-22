SE REINAUGURÓ EL BIBLIOTECARIO AL PASO EN BARRIO NORTE.

En el marco de las políticas públicas orientadas a fortalecer los espacios comunitarios, la Secretaría de Atención al Vecino, junto a la Junta Vecinal de Barrio Norte, llevó adelante la reinstalación del “Bibliotecario al Paso” en la Plaza de las Colectividades.

Este espacio, que había sido vandalizado tiempo atrás, fue recuperado y puesto nuevamente en valor para el uso de toda la comunidad, promoviendo el acceso a la lectura, la cultura y el encuentro entre vecinos.

El funcionamiento del bibliotecario se basa en el compromiso colectivo, por lo que se solicita especialmente a quienes lo utilicen cuidar las instalaciones, respetar el espacio y devolver los libros, permitiendo que más vecinos y vecinas puedan acceder a este recurso.

Asimismo, se invita a la comunidad a acompañar esta iniciativa con la donación e intercambio de ejemplares, fortaleciendo una propuesta que es de todos y para todos.