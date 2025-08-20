La Secretaría de Atención al Vecino Informa sobre exhumaciones en el cementerio local.

La Secretaría de Atención al Vecino informa que, en cumplimiento de la Ordenanza N° 1319/2002 y en concordancia con el Memo N° 40/25 de asesoría legal, próximamente se realizarán trabajos de exhumación en el cementerio local. Estas intervenciones corresponden a parcelas fechadas entre el año 1947 y el año 1953 inclusive, y afectarán a las parcelas indicadas en las filas 3, 4, 5 y 6 del listado oficial.

Se aclara que las exhumaciones se llevan a cabo en el marco de la normativa vigente, respetando los derechos y la dignidad de los familiares y vinculados a las personas fallecidas. La Secretaría ha dispuesto la publicación e información en los medios de comunicación pertinentes para brindar claridad y transparencia respecto a estos trabajos.

Listado de fallecidos:

Ravena Cornelio (Fila 4) año 1947

Antriao Barbara

Ojeda d Matus maría

Cerda NN

Tierno Ricardo

Cabrapan Jose

Torres Isabel (Fila 4)

Cornelio Rosa (Fila 5)

Montero Teresa (Fila 5)

Monsalva Rosalino (Fila 5)

Ruiz Herminda

Vargas Rosa

Huenchupan NN

Inalef Manuel

Antreao Tomas

Vidal NN (Fila 4) año 1948

Mardoneos NN

Navdune Claudia

Quintana Domingo

Friedmann Enrique

Chandia Rolando

Quintupuray Arturo

Catalan Alicia

Carcamo Jose

Villa Hipolito

Salazar Osvaldo

Sisterna Ester

Ojeda Ramon

Leiva Eduvina

Saldivia NN

Manosalva Jose

Reyes Juan (Fila 5)

Menco Hector

Quintriqueo Rosario

Alvarez NN

Chandia Elizadeo

Quintriqueo Juan año 1949

Cayun Fermin

Jaramillo Orlando

Huenuqueo NN

Vazquez Roberto

Rodriguez NN

Pacheco Rosa

Quintriqueo Rosario (Fila 3)

Perez Hector (Fila 3)

Vejar Maria Ines

Guzman Elvira (Fila 5)

Maria Mathias

Carrasco Jose

Riquelme Norma

Sanchez Maria Teresa

Monsalve Fidelia

Sobarzo Rodomiro

Ruiz Tereza

Rivera Jose

Villaroel

Barbagelata Miguel

Huenuqueo Dorila Año 1950 (Fila 5)

Inalef Juan

Chumuy Clarisa

Antriao NN

Alvarez Dolorindo

Olivero Domitila

Carril Antonia

Aravena Pablo

Zapata Abraham

Guananja Lupercio

Guananja de Gomez Elsira

Huenuchumy Domingo

Astete NN (Fila 3)

Torres Ricardo (Fila 3)

Martinez Dolores

Gonzalez Antonia

Quintana Tereza

Curipan Julian (Fila 3) año 1952

Quintupurray Juan (Fila 6) año 1951

Quintaiqueo Eduvina

Vidal Esterlina

Vera NN

Gerkens Elene Marie

Pascal Lidya

Andrades NN

Tierno Delia

Catalan NN

Cerda Maria (Fila 6) año 1952

Montero Doralisa

Silva Sergio

Maldonado Marta

Schunemann Maria

Rios Rosa Irene

Riganti Jacobo

Vargas Matilde del Carmen

Ceballos de Rivera Sofia

Mansilla Carlos (Fila 6)

Curipan Julian (Fila 3)

Tierno Jose

Barria Wilfredo

Carcamo NN

Ulloa Juan

Zumelzu NN

Gatica Lucia

Mesa Osvaldo

Valazquez Rosa Año 1953

Asencio Elsa

Valdes Manuel

Hirsch Isidro

Cayun Elvira

Cayun Antonio

Chamorro NN

Sisterna Antonio

Vrrejola Rosario

Gonzales Delfina

Cuevas NN

Mena NN

Monsalve Pedro

Paillalef Jose

Cayun Pedro

Vengoa Jose Dolores

Saldivia NN

Perez N (último año 1953)

Por este medio, informamos a la comunidad acerca de estos procedimientos, asimismo solicitamos su colaboración y comprensión. Para mayor información, los interesados pueden comunicarse con la oficina de Atención al Vecino al teléfono fijo: 29 4495929 o dirigirse directamente a Huilliches y 7 Lagos ( ex residencia Nahuel) en el horario de 7 a 14 horas.