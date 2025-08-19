Angostura Informa

La Secretaría de Atención al Vecino Informa sobre podas y limpiezas domiciliarias.

Ago 19, 2025

La Secretaría de Atención al Vecino, les recuerda a los vecinos y vecinas que las podas y limpiezas domiciliarias con residuos forestales son de responsabilidad de cada propietario. Está prohibido tirar residuos en cualquier lugar!

Es importante reducir la generación de estos residuos, ya que pueden representar un peligro para la seguridad y el medio ambiente.

Las opciones para gestionar estos residuos son:

Contratar chipeadoras.

Solicitar permisos de quemas particulares en las oficinas brigadistas de incendios. Tel:(0299) 412433

Generar una compostera en su jardín, permitiendo transformar los residuos orgánicos en abono natural para las plantas.

Agradecemos su colaboración para mantener nuestra comunidad segura y sustentable.

By Prensa Vla

