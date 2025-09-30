Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Oficina de Empleo Secretaría de Gobierno

La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa La Angostura, invita a participar del curso de Excel y Hoja de Cálculo para gestión de ventas y clientes.

Sep 30, 2025

La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa La Angostura invita a participar del Curso de Excel y Hoja de Cálculo, una capacitación diseñada para quienes deseen mejorar la organización de la información y optimizar la gestión de sus negocios.

Durante el curso, los y las participantes aprenderán a:

Organizar información de manera clara y efectiva.

Analizar datos de su empresa o emprendimiento para obtener mejores beneficios.

Gestionar clientes, productos y ventas.

Automatizar tareas para optimizar el tiempo.

Requisitos: Ser mayor de 18 años.

Residir en la localidad.

Contar con conocimientos básicos en manejo de PC. Cumplir con el 80% de asistencia para acceder al certificado.

Modalidad presencial: Duración: 8 encuentros.

Días y horarios: jueves y viernes 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de octubre, de 8:30 a 10 hs.

Lugar: Sala de Capacitación – Oficina de Empleo.



La oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa La Angostura, invita a participar del curso de Canva para negocios y oficinas.

Sep 30, 2025
Finalizo con éxito el Curso “Tu Mejor Versión: Emprender desde el ser”.

Sep 12, 2025
Concejo Deliberante Secretaría de Gobierno

La Secretaría de Gobierno presentó en el Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para fomentar el empleo local con beneficios tributarios.

Sep 9, 2025

Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas

Declaración de Impacto Ambiental N°12/25 – Telesilla Cuádruple Cerro Bayo

30 septiembre, 2025
Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obras Públicas

La Secretaría de Planeamiento, Ambiente y Obra Pulica, informa que la quema controlada continua habilitada hasta el 31 de Octubre.

30 septiembre, 2025
Cultura Deportes

Jóvenes ajedrecistas de Villa La Angostura se destacaron en el Campeonato Provincial 2025

30 septiembre, 2025
30 septiembre, 2025