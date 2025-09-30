La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa La Angostura, invita a participar del curso de Excel y Hoja de Cálculo para gestión de ventas y clientes.

La Oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa La Angostura invita a participar del Curso de Excel y Hoja de Cálculo, una capacitación diseñada para quienes deseen mejorar la organización de la información y optimizar la gestión de sus negocios.

Durante el curso, los y las participantes aprenderán a:

Organizar información de manera clara y efectiva.

Analizar datos de su empresa o emprendimiento para obtener mejores beneficios.

Gestionar clientes, productos y ventas.

Automatizar tareas para optimizar el tiempo.

Requisitos: Ser mayor de 18 años.

Residir en la localidad.

Contar con conocimientos básicos en manejo de PC. Cumplir con el 80% de asistencia para acceder al certificado.

Modalidad presencial: Duración: 8 encuentros.

Días y horarios: jueves y viernes 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31 de octubre, de 8:30 a 10 hs.

Lugar: Sala de Capacitación – Oficina de Empleo.