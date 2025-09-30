La oficina de Empleo de la Municipalidad de Villa La Angostura, invita a participar del curso de Canva para negocios y oficinas.

La Secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Oficina de Empleo, invita a participar del Curso de Canva para negocios y oficinas, una propuesta pensada para quienes deseen potenciar la comunicación de sus emprendimientos y optimizar sus herramientas de diseño.

Durante el curso, los y las participantes aprenderán a:

Crear publicaciones y anuncios visuales atractivos para redes sociales.

Diseñar materiales de marketing y publicidad efectivos.

Desarrollar una identidad visual clara y profesional para su marca.

Ahorrar tiempo y dinero al elaborar sus propios diseños.

Requisitos: Ser mayor de 18 años. Residir en la localidad.

Tener conocimientos básicos de manejo de PC.

Cumplir con el 80% de asistencia para obtener el certificado.

Modalidad presencial: Duración: 8 encuentros.

Días y horarios: lunes y martes 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28 de octubre, de 8:30 a 10 hs.

Lugar: Sala de Capacitación – Oficina de Empleo.

Inscripciones:Quienes estén interesados pueden comunicarse al 2944 241615 o al correo electrónico empleo@villalaangostura.gov.ar.