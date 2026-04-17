Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura saluda a la Policía de Neuquén en su 69° Aniversario.

Abr 17, 2026

La Municipalidad de Villa La Angostura saluda a la Policía de Neuquén en su 69° Aniversario.

La Municipalidad de Villa La Angostura hace llegar un cálido saludo a la Policía de la Provincia de Neuquén en el marco de un nuevo aniversario de su creación.

Desde el Municipio se reconoce el compromiso, la vocación de servicio y el trabajo cotidiano que realizan los efectivos para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los neuquinos y neuquinas, tanto en la prevención como en la protección de la comunidad.

El intendente Javier Murer, con motivo del un nuevo Aniversario de la Institución expreso: “Valoramos el esfuerzo y la dedicación de cada hombre y mujer de la fuerza, que con profesionalismo y responsabilidad acompañan a nuestros vecinos en los momentos que más se los necesita”.

La Municipalidad renueva su compromiso de seguir trabajando de manera conjunta con la institución en acciones que fortalezcan la seguridad y la convivencia en Villa La Angostura.

By Prensa Vla

Noticias relacionadas

Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura saluda a los Profesores Neuquinos en su día.

Abr 17, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad avanza con el mantenimiento y mejora de las garitas de colectivos en Villa La Angostura.

Abr 17, 2026
Municipalidad de Villa la Angostura

RESOLUCIÓN DL N° 01/2026 – PAVIMENTACION BARRIO LAS PIEDRITAS.

Abr 17, 2026

Otras noticias

Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura saluda a los Profesores Neuquinos en su día.

17 abril, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad avanza con el mantenimiento y mejora de las garitas de colectivos en Villa La Angostura.

17 abril, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

RESOLUCIÓN DL N° 01/2026 – PAVIMENTACION BARRIO LAS PIEDRITAS.

17 abril, 2026 Prensa Vla
Municipalidad de Villa la Angostura

La Municipalidad de Villa La Angostura saluda a la Policía de Neuquén en su 69° Aniversario.

17 abril, 2026 Prensa Vla