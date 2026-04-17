La Municipalidad de Villa La Angostura saluda a la Policía de Neuquén en su 69° Aniversario.

La Municipalidad de Villa La Angostura hace llegar un cálido saludo a la Policía de la Provincia de Neuquén en el marco de un nuevo aniversario de su creación.

Desde el Municipio se reconoce el compromiso, la vocación de servicio y el trabajo cotidiano que realizan los efectivos para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los neuquinos y neuquinas, tanto en la prevención como en la protección de la comunidad.

El intendente Javier Murer, con motivo del un nuevo Aniversario de la Institución expreso: “Valoramos el esfuerzo y la dedicación de cada hombre y mujer de la fuerza, que con profesionalismo y responsabilidad acompañan a nuestros vecinos en los momentos que más se los necesita”.

La Municipalidad renueva su compromiso de seguir trabajando de manera conjunta con la institución en acciones que fortalezcan la seguridad y la convivencia en Villa La Angostura.