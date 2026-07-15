La Municipalidad de Villa La Angostura expresa su profundo pesar por el fallecimiento del Dr. Lorenzo Manera y de Sara Bengoa.

La comunidad de Villa La Angostura despide con inmenso dolor a Lorenzo Manera y Sara Bengoa, quienes perdieron la vida en un trágico accidente ocurrido en la provincia de Córdoba.

El Dr. Manera dedicó gran parte de su vida al cuidado de la salud de los vecinos de nuestra localidad, desempeñándose durante muchos años como médico y también como director del Hospital de Villa La Angostura.

Su compromiso, vocación de servicio y calidad humana dejaron una huella imborrable en la comunidad.

Sara Bengoa será recordada por su destacada labor como docente, especialmente en la Escuela Nº 104, donde acompañó la formación de numerosas generaciones de angosturenses.

Su calidez, dedicación y profundo compromiso con la educación y con la comunidad permanecerán en la memoria de todos.

Ambos compartieron una vida marcada por el servicio, la solidaridad y la permanente participación en instituciones intermedias, trabajando siempre con generosidad y amor por el prójimo.

El Intendente Javier Murer, la Viceintendente Tamara Martínez y todo el equipo de la Municipalidad de Villa La Angostura hacen llegar sus más sinceras condolencias a sus cuatro hijos, demás familiares, amigos y seres queridos, acompañándolos con afecto y respeto en este momento de profundo dolor.

Que descansen en paz.