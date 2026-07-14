Se realizó el Lanzamiento del Operativo Nieve 2026 en Villa La Angostura.

Se llevó a cabo en el día de hoy, el lanzamiento Oficial del Operativo Nieve 2026; el lanzamiento fue presidido por el Gobernador Rolando Figueroa, quien estuvo acompañando por el Ministro de Seguridad, Matías Nicolini, la Ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Estevez, el Ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis Ousset, la Ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, el Intendente Javier Murer, la Vice Intendente, Tamara Martinez, la Secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Dra. Luciana Ortiz Luna, el Intendente de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, la Presidenta de la Comisión de Fomento de Villa Traful, Roxana Chávez, funcionarios Provinciales y del Gabinete Municipal.

El operativo tiene como objetivo garantizar la seguridad de vecinos y turistas durante la temporada invernal, asegurando la transitabilidad, la atención de emergencias y el correcto funcionamiento de los servicios esenciales ante nevadas y bajas temperaturas.

Participan del Operativo Nieve 2026, Policía del Neuquén, Gendarmería Nacional, Ejército Argentino, Prefectura Naval, Defensa Civil Provincial, Vialidad Provincial, Guardada una Provincial, Parques Nacionales, Protección Civil Municipal, Bomberos Voluntarios.

“El Operativo Nieve es trabajo en equipo. Hoy ponemos en marcha un dispositivo que cuida a nuestra gente y a los miles de turistas que eligen Villa La Angostura en invierno. Tenemos los recursos, la coordinación y el compromiso para acompañar la temporada de la mejor manera”.

“Pedimos a los vecinos y visitantes que colaboren: portando cadenas, respetando las velocidades, informarse del estado de rutas y cuidar las líneas de servicios. Estamos preparados, pero la prevención de todos es clave” manifestó el Intendente Javier Murer.

Puntos clave del Operativo Nieve 2026, Guardias activas 24 horas en Defensa Civil Despeje y mantenimiento de rutas con Vialidad Provincial y Nacional. Puestos de control en accesos y zonas críticas,Campaña de prevención con información de portación obligatoria de cadenas, cubiertas de invierno y manejo responsable, Líneas de contacto para emergencias, en la que se podrá consultar.

Desde el Municipio se solicita a la comunidad mantenerse informada a través de los canales oficiales sobre el estado del tiempo y de rutas antes de viajar.