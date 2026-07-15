El Gobernador Rolando Figueroa presentó el Informe de Gestión para la Región de los Lagos del Sur en Villa La Angostura.

En un acto realizado en Villa La Angostura, el Gobernador de la Provincia del Neuquén, Rolando Figueroa, presentó el informe de Gestión para la Región de los Lagos del Sur, una hoja de ruta estratégica para impulsar el desarrollo integral de las localidades cordilleranas.

El encuentro contó con la presencia del Intendente Javier Murer, la Vice Intendente Tamara Martinez, autoridades provinciales, municipales, instituciones intermedias, prestadores turísticos y vecinos.

El Plan de Gestión establece reuniones de trabajo entre Provincia y Municipios para el seguimiento de proyectos y una ejecución presupuestaria.

Durante el encuentro se dio a conocer un detallado informe de gestión y el avance del plan de infraestructura que impulsa el Gobierno de la Provincia, destacándose importantes inversiones para Villa La Angostura.

Entre las principales obras anunciadas se encuentran la pavimentación de 106 cuadras en la localidad, con una inversión superior a los 11.000 millones de pesos, en el marco de un plan regional que alcanzará 296 cuadras entre Villa La Angostura, Junín de los Andes y San Martín de los Andes.Asimismo, se presentaron los avances del nuevo edificio de la Escuela Primaria N.º 361 y la EPET N° 28, la Planta de Pretratamiento de Efluentes de Camiones Atmosféricos, el Centro Deportivo Comunitario (CDC) y el proyecto de interconexión eléctrica Alicurá–Villa La Angostura (ALIVILLA), una obra estratégica que contempla una inversión de 80 millones de dólares para la construcción de una línea de alta tensión de 132 kV, que permitirá incorporar a Villa La Angostura y Villa Traful al Sistema Argentino de Interconexión.

Además, se expusieron los trabajos de mantenimiento escolar y el estado general del Plan de Infraestructura, que para Villa La Angostura contempla diferentes obras entre finalizadas, en ejecución y a ejecutar, con una inversión total de 176.000 millones de pesos.

“Agradecemos al Gobernador por elegir Villa La Angostura para presentar este plan. Es un reconocimiento al potencial de nuestra región.

Desde el Municipio vamos a trabajar para que cada eje del plan se transforme en obras concretas que mejoren la vida de los angosturenses”, mencionó el Intendente Javier Murer.