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Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura realizarán una Maratón Solidaria de Contribución el próximo 9 de julio

Jul 2, 2026

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura invita a toda la comunidad a participar de la Maratón Solidaria de Contribución, una jornada especial que se llevará a cabo el miércoles 9 de julio, durante 24 horas, con el objetivo de recaudar fondos que permitan fortalecer el servicio que la institución brinda diariamente.La propuesta busca convocar a vecinos y vecinas a realizar una contribución sugerida de $10.000 o más por persona, entendiendo que cada aporte representa un importante respaldo para continuar sosteniendo el funcionamiento operativo del cuartel.Los fondos recaudados serán destinados a la adquisición de una nueva unidad cisterna 4×4, un vehículo fundamental para mejorar la capacidad de respuesta ante incendios forestales, incendios de interfase y otras emergencias que requieren el traslado de grandes cantidades de agua en terrenos de difícil acceso.

Durante toda la jornada, bomberos y bomberas estarán presentes en distintos puntos estratégicos de Villa La Angostura, como supermercados, comercios y otros espacios de gran concurrencia, donde brindarán información sobre la campaña, responderán consultas relacionadas con la institución y explicarán el destino de los fondos recaudados.

La única modalidad de colaboración será mediante transferencia bancaria, una forma simple, segura y transparente de realizar el aporte.

ALIAS: donacion.bomberosBanco:

Banco Provincia del Neuquén

Titular:

Asociación Bomberos Voluntarios de Villa La AngosturaCUIT: 30-67583393-8

Los Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura agradecen el permanente acompañamiento de vecinos, comercios e instituciones, e invitan a toda la comunidad a sumarse a esta iniciativa solidaria, convencidos de que cada aporte cuenta y que, entre todos, será posible dar un nuevo paso para fortalecer un servicio esencial para toda Villa La Angostura.

By Prensa Vla

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