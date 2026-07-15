Se inauguró la nueva Silla Cuádruple en el Cerro Bayo

Con gran presencia de autoridades y turistas, se realizó hoy la inauguración oficial de la nueva Silla Cuádruple del Cerro Bayo, una de las inversiones más importantes de los últimos años para el centro de esquí de Villa La Angostura.

El nuevo medio de elevación aumenta la capacidad de transporte, reduce los tiempos de espera y mejora la experiencia de los esquiadores y snowboarders que eligen el cerro cada temporada.“Esta inauguración es un orgullo para todos los angosturenses.

La nueva Silla Cuádruple del Cerro Bayo es sinónimo de crecimiento, de apuesta al turismo y de más trabajo para Villa La Angostura. Seguimos posicionando a nuestra villa como uno de los mejores destinos de montaña de Argentina”.

“Invertir en infraestructura es invertir en el futuro del destino. Con esta silla cuádruple damos un salto de calidad en servicio y seguridad para todos los que nos visitan” mencionaron las autoridades del Cerro Bayo.

Desde el Municipio se acompañó el proyecto y se trabajó de manera articulada para que la obra cumpla con todos los requerimientos.