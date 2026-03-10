Angostura Informa

El Intendente Javier Murer participó del almuerzo por el 44° aniversario de la Iglesia Metodista Pentecostal.

Mar 9, 2026

En el día de hoy, el Intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, participó del almuerzo realizado en el marco del 44° aniversario de la Iglesia Metodista Pentecostal Argentina, sede Villa La Angostura.El encuentro se llevó a cabo en la sede ubicada en Huiliches 145, donde el jefe comunal asistió acompañado por su esposa Leticia Azúa y por el Secretario de Atención al Vecino, Alejo Grechi.Durante la jornada, las autoridades municipales compartieron el almuerzo junto al Pastor Hernández y su esposa, además de miembros de la congregación, en un clima de cordialidad y celebración. En ese marco, se hizo entrega de un presente institucional al Pastor, en reconocimiento a la labor espiritual y comunitaria que la iglesia desarrolla en la localidad.La actividad formó parte de las celebraciones por el nuevo aniversario de la institución religiosa, que desde hace más de cuatro décadas acompaña a vecinos y familias de Villa La Angostura.

By Prensa Vla

