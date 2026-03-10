El Intendente Javier Murer participó del almuerzo por el 44° aniversario de la Iglesia Metodista Pentecostal.

En el día de hoy, el Intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, participó del almuerzo realizado en el marco del 44° aniversario de la Iglesia Metodista Pentecostal Argentina, sede Villa La Angostura.El encuentro se llevó a cabo en la sede ubicada en Huiliches 145, donde el jefe comunal asistió acompañado por su esposa Leticia Azúa y por el Secretario de Atención al Vecino, Alejo Grechi.Durante la jornada, las autoridades municipales compartieron el almuerzo junto al Pastor Hernández y su esposa, además de miembros de la congregación, en un clima de cordialidad y celebración. En ese marco, se hizo entrega de un presente institucional al Pastor, en reconocimiento a la labor espiritual y comunitaria que la iglesia desarrolla en la localidad.La actividad formó parte de las celebraciones por el nuevo aniversario de la institución religiosa, que desde hace más de cuatro décadas acompaña a vecinos y familias de Villa La Angostura.

