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Comercio

Recomendación de la Dirección de Comercio para operaciones con automotores

Jun 25, 2026

La Dirección de Comercio de la Municipalidad de Villa La Angostura informa y recomienda a la comunidad que toda operación de compra, venta o alquiler de automotores se realice exclusivamente a través de establecimientos que cuenten con la correspondiente habilitación comercial municipal vigente.

Esta recomendación tiene por finalidad:

✔ Garantizar la seguridad jurídica, brindando mayor respaldo y tranquilidad tanto a consumidores como a comerciantes.

✔ Promover el comercio formal y legal, fomentando el desarrollo de actividades económicas dentro del marco normativo vigente.

✔ Prevenir riesgos y posibles estafas, reduciendo la informalidad y evitando perjuicios económicos para los vecinos.

Consultas y asesoramiento:

Ante cualquier duda respecto de la habilitación comercial de un establecimiento, los interesados podrán comunicarse con la Dirección de Comercio o acercarse personalmente a nuestras oficinas para recibir el asesoramiento correspondiente.

Administración: 2944241701

E-mail: comercio@villalaangostura.com.ar

Dirección de Comercio – Municipalidad de Villa La Angostura

By Prensa Vla

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