Recomendación de la Dirección de Comercio para operaciones con automotores

La Dirección de Comercio de la Municipalidad de Villa La Angostura informa y recomienda a la comunidad que toda operación de compra, venta o alquiler de automotores se realice exclusivamente a través de establecimientos que cuenten con la correspondiente habilitación comercial municipal vigente.
Esta recomendación tiene por finalidad:
✔ Garantizar la seguridad jurídica, brindando mayor respaldo y tranquilidad tanto a consumidores como a comerciantes.
✔ Promover el comercio formal y legal, fomentando el desarrollo de actividades económicas dentro del marco normativo vigente.
✔ Prevenir riesgos y posibles estafas, reduciendo la informalidad y evitando perjuicios económicos para los vecinos.
Consultas y asesoramiento:
Ante cualquier duda respecto de la habilitación comercial de un establecimiento, los interesados podrán comunicarse con la Dirección de Comercio o acercarse personalmente a nuestras oficinas para recibir el asesoramiento correspondiente.
Administración: 2944241701
E-mail: comercio@villalaangostura.com.ar
Dirección de Comercio – Municipalidad de Villa La Angostura