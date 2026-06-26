Recomendación de la Dirección de Comercio para operaciones con automotores

La Dirección de Comercio de la Municipalidad de Villa La Angostura informa y recomienda a la comunidad que toda operación de compra, venta o alquiler de automotores se realice exclusivamente a través de establecimientos que cuenten con la correspondiente habilitación comercial municipal vigente.

Esta recomendación tiene por finalidad:

✔ Garantizar la seguridad jurídica, brindando mayor respaldo y tranquilidad tanto a consumidores como a comerciantes.

✔ Promover el comercio formal y legal, fomentando el desarrollo de actividades económicas dentro del marco normativo vigente.

✔ Prevenir riesgos y posibles estafas, reduciendo la informalidad y evitando perjuicios económicos para los vecinos.

Consultas y asesoramiento:

Ante cualquier duda respecto de la habilitación comercial de un establecimiento, los interesados podrán comunicarse con la Dirección de Comercio o acercarse personalmente a nuestras oficinas para recibir el asesoramiento correspondiente.

Administración: 2944241701

E-mail: comercio@villalaangostura.com.ar

Dirección de Comercio – Municipalidad de Villa La Angostura