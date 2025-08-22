Angostura Informa

La Dirección de Desarrollo Local realizó la presentación de la plataforma iFFREE en Villa La Angostura

Ago 22, 2025

Se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Villa La Angostura una reunión informativa destinada a emprendedores del registro local. Durante el encuentro se presentó iFFREE, una plataforma digital de turismo activo inteligente que busca potenciar la visibilidad, la presentación y la venta de productos y servicios locales, con especial enfoque en el sector turístico.

La iniciativa, de origen privado y con el acompañamiento de Municipalidad de Villa La Angostura a través de la Direccion de Desarrollo Local, tiene como objetivo impulsar el comercio de la localidad y ofrecer nuevas herramientas de difusión a emprendedores y prestadores turísticos.

Asimismo, se destacó que en un futuro cercano la plataforma proyecta ampliar su alcance a nivel nacional e internacional, lo que representa una oportunidad de crecimiento y mayor promoción para los emprendimientos de Villa La Angostura.

