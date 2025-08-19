Angostura Informa

Información de Villa La Angostura

Desarrollo Local Municipalidad de Villa la Angostura

La Direccion de Desarrollo Local presenta iFFREE, una plataforma inteligente para impulsar el comercio local

Ago 19, 2025

La Municipalidad de Villa La Angostura, junto a la Dirección de Desarrollo Local, invita a todos los emprendedores del registro local a participar de una reunión informativa donde se presentará iFFREE, una innovadora aplicación móvil diseñada para fortalecer y difundir las actividades comerciales y culturales de la localidad.

El encuentro tendrá lugar el jueves 21 de agosto a las 14 horas en el Centro de Convenciones de Villa La Angostura. La iniciativa busca promover el comercio local mediante una plataforma inteligente y fácil de usar que facilitará la interacción entre emprendedores y residentes, además de potenciar el turismo y la economía regional. La participación es gratuita y está dirigida a todos los emprendedores, comerciantes y actores locales interesados en sumarse a esta propuesta.

