La Direccion de Desarrollo Local presenta iFFREE, una plataforma inteligente para impulsar el comercio local

La Municipalidad de Villa La Angostura, junto a la Dirección de Desarrollo Local, invita a todos los emprendedores del registro local a participar de una reunión informativa donde se presentará iFFREE, una innovadora aplicación móvil diseñada para fortalecer y difundir las actividades comerciales y culturales de la localidad.

El encuentro tendrá lugar el jueves 21 de agosto a las 14 horas en el Centro de Convenciones de Villa La Angostura. La iniciativa busca promover el comercio local mediante una plataforma inteligente y fácil de usar que facilitará la interacción entre emprendedores y residentes, además de potenciar el turismo y la economía regional. La participación es gratuita y está dirigida a todos los emprendedores, comerciantes y actores locales interesados en sumarse a esta propuesta.