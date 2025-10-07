Corte Programado de Energia- EPEN- Martes 7 y Miercoles 8 de Octubre

Cortes del Epen programados para este martes y miércoles

El Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) informa que se efectuará un corte programado de suministro eléctrico con el fin de realizar mantenimiento correctivo y a pedido de terceros, conforme al siguiente detalle:

Martes 7: Alimentador Cumelen Troncal, desde Central Térmica. Corte programado: en horario de 9 a 14 hs

Barrios afectados: Macrolote 2, Zona ex Madesur, Cate-Mu, Los Volcanes, Ruca Hué, Faldeo del Bayo, Caren-Hué, Zona Curva de Vera, Mudón 14, Las Balsas, Los Corralitos, Country Club Cumelen, Los Rododendros, Cerro Bayo, Zona Río Bonito, Altos del Manzano, Península de Puerto Manzano, Las Chacras, Loma Guacha, Muelle de Piedra, Aguas Azules y Las Estacas.



Miércoles 8:

Alimentador Cumelen desde Seccionamiento La Pirvada

Barrio Afectado: Parte de Country Club Cumelen – Paihuen.

Alimentador Cumelen desde Cámara Río Bonito

Barrios Afectados: Alto Manzano, Las Chacras, Península de Puerto Manzano, Loma Guacha, Muelle de Piedra, Aguas Azules y Las Estacas.

Rogamos sepan disculpar las molestias ocasionadas y solicitamos tomar los recaudos necesarios.