La banda homenaje a Pink Floyd Relics se presenta por primera vez en Villa La Angostura de la mano de la Subsecretaría de Cultura

La Subsecretaría de Cultura, dependiente de la Secretaría de Gobierno, invita a la comunidad a disfrutar de la presentación de Relics, una banda homenaje a Pink Floyd integrada por músicos de la Patagonia, que por primera vez se presentará en Villa La Angostura.

El evento será el viernes 15 de abril a las 20.30 horas en el Centro de Convenciones Arrayanes, ubicado en Las Frutillas 10. Las entradas estarán a la venta en la puerta antes del comienzo del show.

“La puesta, a la hora de ejecutar este espectáculo homenaje, no apunta al mero y ya conocido tributo donde se trata de imitar al detalle, hasta el aspecto físico de los integrantes, sino que pretende trasladar al espectador a ese mundo londinense de los años donde el grupo tuvo su mayor despliegue y repercusión”, así describen los artistas a su show.

La banda Relics eligió para su presentación en el Centro de Convenciones Arrayanes la etapa final de la trayectoria y discografía de la banda, desde el trascendente Dark Side Of The Moon (1973), pasando por Wish You Were Here (1975), repasando el mítico The Wall (1978), The Final Cut (1983), hasta su último material The Division Bell de 1994.

El show consta de diez músicos en escena, iluminación, sonido y una puesta audiovisual que dan el clima ideal para el lucimiento de este tributo que intentará trasladar al espectador, por más de dos horas, a las entrañas mismas del rock inglés, cuyo mayor exponente ha sido Pink Floyd.

Músicos:

Ale Sandoval: voz, guitarras y violín.

Sergio “Negro” Farías: batería y coros.

Rodrigo Lara: guitarras.

Seba Barrio Martin: piano, teclados, secuencias.

Nico Villagra: guitarras y coros.

Nico Méndez: bajo.

Kathy Fuentes: voces y coros.

Cecilia Benítez: coros.

Mariana Benítez: coros.

Pablo De La Fuente: saxo y coros