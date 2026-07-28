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FabLab Villa La Angostura

¡Vuelve FabKids!

Jul 28, 2026

Abrimos una nueva edición de FabKids, el espacio donde niñas y niños de 7 a 10 años aprenden haciendo, experimentan y descubren que sus ideas pueden transformarse en proyectos reales.

En cada encuentro proponemos desafíos que combinan ciencia, tecnología, diseño y creatividad, en un ambiente donde jugar, explorar y crear van de la mano.

🚀 ¿Qué van a hacer?

🎨 Diseñar y construir sus propios proyectos.
🤖 Explorar el mundo de la robótica y la tecnología de manera divertida.
🔬 Experimentar, probar, descubrir y aprender de cada desafío.
🧩 Desarrollar el pensamiento lógico, la creatividad y la resolución de problemas.
🤝 Trabajar en equipo, compartir ideas y fortalecer la confianza en sí mismos.
💡 Crear, imaginar y divertirse mientras aprenden nuevas habilidades.

En FabKids creemos que el aprendizaje más valioso nace cuando los chicos tienen la oportunidad de hacer, experimentar y crear. Por eso cada actividad está pensada para despertar la curiosidad, fomentar la autonomía y acompañar el desarrollo de habilidades que los preparan para el futuro.

📍 FabLab Villa La Angostura – Calafate 233 Barrio Once
👧👦 Edades: 7 a 10 años
📅 Inicio: Próximamente
🕒 Encuentros semanales

⬇️ Informes e inscripciones: desarrollo.sostenible@villalaangostura.gov.ar

By Prensa Vla

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